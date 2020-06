Giá tiêu ngày 2.6.2020: quay đầu giảm còn 55.000 đồng/kg

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), giá tiêu trên toàn khu vực trọng điểm Tây Nguyên ngày 2.6 giao dịch quanh mức 52.000 – 55.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai giao dịch 54.000 đồng/kg, cùng với mức giá ở Đắk Lắk, Đắk Nông; Đồng Nai giảm 2.000 đồng xuống mức thấp nhất 52.000 đồng/kg; tại Bà Rịa-Vũng Tàu còn 55.500 đồng/kg và Bình Phước 55.000 đồng/kg.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại dẫn nguồn tin từ Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, cho rằng đợt tăng giá này chỉ là tạm thời chứ không phải là biểu hiện của đợt phục hồi giá dài hạn do nguồn cung trên thế giới vẫn đang lớn hơn cầu. Ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam hiện nay là Trung Quốc , Mỹ và Ấn Độ. Trong đó, thị trường Mỹ đã mua đủ lượng hàng cho đến tháng 10, có doanh nghiệp đã mua đủ đến tháng 12. Tại thị trường Ấn Độ, do ảnh hưởng của Covid-19 , các nhà máy chế biến tiêu ở Ấn Độ đã giảm đến 50% công suất, nên nhu cầu tại thị trường Ấn Độ đang giảm. Với giá tiêu hiện nay cao hơn trước, thương nhân Trung Quốc không mua vào, thậm chí đang bán tiêu trở lại thị trường trong nước vì đã có lợi nhuận…

Trên thực tế, giá tiêu thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm. Theo Cục Xuất nhập khẩu ngày 18.5, tại cảng Kochi (Ấn Độ), giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 1,4% so với cuối tháng 4, xuống còn 4.326 USD/tấn. Giá tiêu trên thị trường thế giới được dự báo có khả năng sẽ theo hướng giảm trong thời gian tới, khi phải chịu tác động kép từ đại dịch và áp lực dư cung. Bên cạnh đó, thị trường hạt tiêu toàn cầu còn gặp khó khăn do nguồn cung bị gián đoạn do các yêu cầu cách ly xã hội và hạn chế thông quan hàng hóa của nhiều nước trên thế giới.