Giá tiêu tiếp đà giảm

Giá hạt tiêu trên sàn Kochi (Ấn Độ) lúc 8 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), tiếp tục giảm 230 rupi/tạ (tương đương giảm 0,67%) về mức 34.100 rupi/tạ giao ngay, tiêu giao tháng 9 giảm nhẹ 25 rubi/tạ, tương đương 0,07%, về mức 34.475 rupi/tạ. Tuy nhiên, giá tiêu trên sàn SMX - Singapore hàng giao tháng 9 vẫn ổn định ở mức 6.500 USD/tấn.

Trong nước, giá tiêu tiếp tục giảm 500 đồng/kg ở Chư Sê (Gia Lai), về 40.000 đồng/kg, Đắk Lắk và Đắk Nông giảm 500 đồng/kg về 41.500 đồng/kg. Tiêu ở Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đứng yên mốc 43.000 đồng/kg, Bình Phước 42.000 đồng/kg. Thấp nhất là tiêu ở Đồng Nai ghi nhận giá 39.500 đồng/kg.

Theo dữ liệu thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC), giá tiêu các loại trong tháng 8 từ không đổi đến giảm nhẹ ở các nước sản xuất và xuất khẩu. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đạt như kỳ vọng và căng thẳng thương mại khiến giá hồ tiêu chững lại. Tại Việt Nam, theo Bộ NN-PTNT, hiện thị trường Mỹ và các nước EU kiểm soát chặt về dư lượng hóa chất trên hồ tiêu nên việc xuất khẩu nông sản nói chung và tiêu Việt Nam gặp nhiều thử thách. Về cơ bản, ngành hồ tiêu Việt Nam đang sản xuất chạy theo năng suất mà bỏ qua chất lượng và an toàn thực phẩm nên không đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu. Chưa kể ít cơ sở chế biến có công nghệ hiện đại nên giá trị không cao.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 8 đạt 18.872 tấn, giảm 4.675 tấn, tức giảm 19,85% so với tháng trước và nếu so cùng kỳ năm trước giảm 3.229 tấn, khoảng 14,61%. Về giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 đạt 46,39 triệu USD, giảm 13,58 triệu USD, tức giảm 22,64% so với tháng trước và giảm 18,47 triệu USD (giảm 28,48%) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế khối lượng xuất khẩu 8 tháng của năm đạt 218.340 tấn tiêu các loại, tăng 43.117 tấn (tăng 24,61%) so với khối lượng xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, về giá trị kim ngạch xuất khẩu lại giảm 27,1 triệu USD, đạt 566,28 triệu USD, mức giảm 4,65% so với cùng kỳ. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 2.458 USD/tấn, giảm 3,49% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 7.