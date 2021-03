Giá tiêu tuột dốc sau nhiều ngày tăng sốc

Theo cập nhật từ trang tintaynguyen, giá tiêu ngày 23.3 tiếp tục đi xuống. Cụ thể tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày đầu tuần. Tương tự, tỉnh Gia lai, ở mức 70.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, xuống 69.000 đồng/kg; tại Bà Rịa – Vũng Tàu, ở mức 73.000 đồng/kg; tại tỉnh Bình Phước, tiêu được thu mua với mức 72.000 đồng/kg... giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với trước đó. Đây là ngày sụt giảm thứ 4 liên tiếp của giá tiêu trong nước.

Nếu so với thời điểm “nóng nhất” hôm 19.3 khi giá tiêu đạt gần 80.000 đồng/kg, giá tiêu hiện giảm từ 7.000 - 10.000 đồng/kg. Hơn nữa, giá tiêu giảm mạnh khiến trên thị trường xuất hiện tình trạng xả hàng khiến giá càng xuống nhanh. Trong ngày Chủ nhật (21.3), ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group – công ty dẫn đầu về xuất khẩu tiêu của Việt Nam – chia sẻ: “Ngày Chủ nhật mà nhiều người tranh nhau bán khiến điện thoại tắc nghẽn như HOSE (nghẽn lệnh giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE). Lệnh bán nhiều quá mà lệnh mua gần như trắng. Thị trường lên như diều, xuống nhanh như vực thẳm…”.

Trước đó, giá tiêu liên tục tăng nóng tới 20.000 đồng/kg chỉ trong vòng 2 tuần đầu tháng 3 được xem là bất thường. Theo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, mặc dù sản lượng ở Việt Nam và các nước trên thế giới được dự báo giảm do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhưng mức giảm không tương xứng với tốc độ tăng giá như hiện nay. Nhìn chung nguồn cung vẫn cao hơn so với nhu cầu. Nhu cầu hồ tiêu của thế giới hiện nay khoảng 500.000 tấn trong khi đó nguồn cung năm 2021 cộng thêm tồn kho của những năm trước khoảng 600.000 tấn. Vì vậy, việc tăng giá quá nhanh trong nước là do yếu tố đầu cơ. Điều này ẩn chứa rủi ro cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp xuất khẩu tiêu vì biến động thất thường.