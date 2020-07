Giá tôm tăng, ngành nuôi tôm phục hồi sau dịch Covid-19

Trong 4 tháng đầu năm nay, ngành nuôi tôm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khi có nhiều cơ sở tôm giống phải giảm 50% công suất, một số cơ sở đã tạm dừng hoạt động, cho công nhân tạm nghỉ việc, do không tiêu thụ được tôm giống.

Nhưng đến cuối tháng 4, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, thời tiết thuận lợi, nhu cầu tôm giống tăng nên các cơ sở đẩy nhanh sản xuất cung ứng cho các cơ sở chăn nuôi. Theo đó, sản lượng tôm giống 6 tháng ước đạt 50,3 tỉ con. Trong đó, tôm thẻ chân trắng là 37,7 tỉ con; tôm sú là 12,6 tỉ con, đạt 85,9% so với cùng kỳ 2019.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Thủy sản tổng hợp từ các địa phương, diện tích nuôi tôm đến hết tháng 6 ước đạt 612.000 ha, đạt 98,9% so với cùng kỳ 2019 và đạt 84% kế hoạch năm 2020. Trong đó, tôm sú là 575.000 ha, đạt 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tôm thẻ chân trắng là 37.500 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.