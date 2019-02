Giá USD giảm, ngoại tệ khác tăng

Giá mua USD giảm 10 đồng, xuống còn 23.220 đồng/USD, giá bán giảm mạnh hơn với mức 30 đồng/USD, xuống còn 23.230 đồng/USD. Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán USD tự do còn rất thấp, chỉ 10 đồng/USD. Tại một số điểm mua bán USD tự do khu vực chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM, nhiều người mang ngoại tệ đến bán nhiều hơn mua vào trong sáng 13.2.

Trái ngược với giá USD tự do, một số ngân hàng thương mại tăng giá bán USD 10 đồng trong ngày 13.2, giá bán USD tại Vietcombank lên 23.255 đồng/USD, giá mua đồng bạc xanh ổn định ở mức 23.155 đồng/USD. Sau 2 ngày tăng giá mạnh, ngày 13.2 Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, còn 22.901 đồng/USD. Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước giảm nhẹ giá bán còn 23.538 đồng/USD, giá mua vào ổn định ở mức 23.200 đồng/USD.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng sau tết đã giảm nhẹ 0,1 - 0,3%/năm đã hỗ trợ giá USD không biến động nhiều. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng bình quân liên ngân hàng ngày 11.2 kỳ hạn qua đêm còn 4,78%/năm, 1 tuần 4,84%/năm, 2 tuần 4,92%/năm, 1 tháng 5,05%/năm, 3 tháng 5,32%/năm, 6 tháng 6,05%/năm… Doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm ở mức cao 28.479 tỉ đồng, 1 tuần 6.539 tỉ đồng…

Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-index giảm 0,3 điểm so với chiều 12.2, còn 96,7 điểm. Giá USD giảm sau khi Mỹ công bố thông tin tổng nợ quốc gia vượt 22.000 tỉ USD, mức mà các chuyên gia cảnh báo đẩy nước này vào con đường nguy hiểm tới an ninh kinh tế. Dẫn đến giá quy đổi các ngoại tệ khác của ngân hàng thương mại trong nước tăng. Chẳng hạn, giá đôla Úc tăng hơn 100 đồng, giá mua - giá bán lên tương ứng 16.306 - 16.586 đồng; euro tăng 125 đồng, lên 26.099 - 26.831 đồng; đôla Canada tăng 120 đồng, lên 17.309 - 17.657 đồng…