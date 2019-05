Giá USD ‘giằng co’ khi nhân dân tệ tăng nhẹ

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD thêm 20-30 đồng trong ngày 14.5 so với ngày 13.5. Vietcombank tăng giá USD thêm 30 đồng, giá mua lên 23.310 đồng, giá bán lên 23.430 đồng. Giá mua USD tại Eximbank tăng lên 23.310 - 23.330 đồng, giá bán lên 23.410 đồng. Sacombank tăng giá mua USD lên 23.287 - 23.307 đồng, giá bán lên 23.410 - 23.420 đồng...

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 7 đồng, lên 23.054 đồng/USD. Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng biến động khó lường trong sáng 14.5. Vào đầu giờ sáng, các ngân hàng giao dịch USD với giá quanh 23.370 - 23.380 đồng (tăng 10 - 20 đồng so với chiều 13.5) nhưng sau đó lại giảm về mức 23.360 - 23.365 đồng. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh vẫn ở mức thấp hơn so với giá ngân hàng, giá mua ở mức 23.350 đồng, giá bán 23.380 đồng. Thị trường ngoại tệ trong nước đang chịu sự tác động tâm lý từ thị trường quốc tế.

Giá USD trên thị trường quốc tế đã có những biến động khá mạnh trong đêm 13.5. Trung Quốc tuyên bố trả đũa Mỹ việc tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD, Trung Quốc tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc kể từ 1.6. Có 4 mức thuế trả đũa gồm khoảng 2.500 hàng hóa bị nâng thuế từ 10% lên 25%, hơn 1.000 sản phẩm nâng từ 10% lên 20%, 974 sản phẩm nâng từ 5% lên 10% và gần 600 sản phẩm khác được giữ nguyên mức thuế hiện tại là 5%.

Thông tin này ngay tức thì đẩy giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index từ mức 97,35 điểm “lao” xuống 97 điểm nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục lại mức 97,3 điểm. So với nhân dân tệ (CNY, Trung Quốc), giá USD giảm 0,06%, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,8734. Đà giảm giá của CNY đã dừng lại sau tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc về việc tính thuế lên hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.