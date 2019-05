Nhân dân tệ tiếp tục mất giá, USD - vàng cùng giảm

Trên thị trường tự do, giá mua USD dao động quanh mức 23.325 - 23.300 đồng, giá bán 23.340 - 23.350 đồng. Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ so với một số ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,05 điểm, còn 97,3 điểm. Tuy nhiên so với nhân dân tệ (CNY, Trung Quốc), giá USD tiếp tục tăng, CNY tiếp tục bị mất giá khi 6,8573 CNY đổi được một USD. Giá ngoại tệ khác tại các ngân hàng thương mại trong nước tăng giảm đầu ngày, Vietcombank giảm giá đô la Úc 23 đồng, giá mua còn 16.048 đồng, giá bán còn 16.419 đồng; tăng giá đô la Canada 40 đồng, lên 17.053 - 17.500 đồng; giá France Thụy Sĩ tăng 88 đồng, lên 22.758 - 23.215 đồng…