Giá USD hôm nay 1.12.2020: Thị trường tự do lao dốc

Sáng 1.12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục đi xuống, giảm 3 đồng so với ngày hôm trước, còn 23.152 đồng/USD, tức giảm 7 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục giảm như Vietcombank giảm 10 đồng còn 23.020 - 23.230 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 23.040 - 23.230 đồng/USD... Còn trên thị trường tự do, đồng USD cũng đi xuống còn 23.200 - 23.250 đồng/USD, giảm 50 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần qua. Thị trường tự do giảm giá bán USD nhiều hơn khiến chênh lệch với giá trong ngân hàng đã rút ngắn lại.