Giá USD hôm nay 26.11.2020: Trượt giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm qua mức 92 điểm, về 91,95 điểm, giảm 0,25 điểm so với chiều 25.11. Đồng bạc xanh bị bán tháo và nhà đầu tư chuyển dịch dòng vốn sang các ngoại tệ khác sau khi có những thông tin vắc xin chống Covid-19 hiệu quả như AstraZeneca, Moderna báo cáo kết quả khả quan cho vắc xin do họ thử nghiệm; Pfizer và BioNTech đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thuốc của họ.