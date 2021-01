Giá USD hôm nay 12.1.2021: Nhảy vọt trên thị trường tự do

Sáng 12.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.140 đồng/USD, tăng 13 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD diễn biến trái chiều như ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên giá giao dịch USD là 22.950 - 23.160 đồng/USD, nhưng Eximbank giảm 20 đồng xuống còn 22.970 – 23.150 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm 10 - 20 đồng lên mức 23.420 - 23.480 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán được đẩy lên cao hơn là 60 đồng/USD. Trong vòng một tuần qua, giá USD tự do tăng mạnh và đang bỏ xa giá USD ở các ngân hàng thương mại. Một số điểm thu đổi ngoại tệ cho biết giá USD đi lên khi nhu cầu giao dịch của khách hàng gia tăng vào dịp cuối năm âm lịch.