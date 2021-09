Giá USD hôm nay 12.9.2021: Thị trường tự do tăng ngược với ngân hàng

Sáng 12.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.118 đồng/USD, tăng 9 đồng so với cuối tuần qua. Còn giá USD tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống, chẳng hạn Vietcombank giảm 10 đồng, đưa giá mua vào còn 22.640 đồng/USD và bán ra còn 22.870 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 22.850 đồng/USD nhưng lại tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 22.670 đồng/USD... Giá USD tự do cuối tuần mua vào là 23.050 đồng/USD và bán ra 23.200 đồng/USD, tăng 115 đồng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá euro cũng diễn biến trái chiều trong tuần này. Ví dụ ngân hàng Eximbank chốt tuần ở giá mua vào 26.618 đồng/euro và bán ra 27.155 đồng/euro, tăng 46 đồng ở chiều mua vào và tăng 23 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Riêng ngân hàng Vietcombank cộng thêm 36 đồng ở giá mua vào, lên 26.242 đồng/euro nhưng lại giảm 11 đồng ở chiều bán ra, xuống 27.608 đồng/euro... Giá euro thị trường tự do giảm 70 đồng so với cuối tuần qua, còn giá mua vào là 27.030 đồng/euro và bán ra 27.130 đồng/euro...

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index tăng lên 92,61 điểm, cộng 0,6 điểm so với cuối tuần qua. Theo Reuters, tỷ giá USD đã hồi phục nhưng giảm đà tăng trong phiên cuối tuần sau khi nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong một tuần khi có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có những bài phát biểu liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước lần đầu tiên sau 7 tháng.

Đồng USD trong tuần tăng trở lại còn một phần do dòng tiền tìm đến kênh đầu tư an toàn hơn sau khi chứng khoán Mỹ và chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ do các nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng của virus Delta. Giới đầu tư tìm đến đồng tiền này khi kỳ vọng vào khả năng Mỹ cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng. Bên cạnh đó, ngân hàng trung ương nhiều nước cũng duy trì hoạt động bơm tiền mạnh.

Riêng tỷ giá đồng euro so với USD có xu hướng tích cực nhờ nhận được một số hỗ trợ sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ cắt giảm việc mua trái phiếu khẩn cấp trong quý tới theo đúng như dự kiến của giới đầu tư...