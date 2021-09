Giá USD hôm nay 5.9.2021: Kéo dài xu hướng sụt giảm

Sáng 5.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.109 đồng/USD, giảm 33 đồng so với cuối tuần qua. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại có mức giảm ít hơn, chẳng hạn Vietcombank giảm 10 đồng, xuống giá mua vào còn 22.650 đồng/USD và bán ra còn 22.880 đồng/USD; Eximbank giảm 30 đồng, đưa giá mua vào xuống còn 22.660 đồng/USD và bán ra giảm 10 đồng còn 22.860 đồng/USD... Giá USD tự do cuối tuần mua vào là 22.935 đồng/USD và bán ra 23.085 đồng/USD. So với cuối tuần qua, giá USD tự do giảm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Công ty chứng khoán ngân hàng Vietcombank dự báo tiền đồng sẽ có xu hướng mạnh lên so với đồng USD với mức biến động không quá 2% trong năm nay, trong đó bao gồm cả khả năng USD lên giá so với ngoại tệ mạnh trên thế giới.