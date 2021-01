Giá USD hôm nay 13.1.2021: Quay đầu giảm trên thị trường tự do

Sáng 13.1, giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng so với ngày hôm trước, xuống còn 23.400 - 23.460 đồng/USD. Dù vậy, chênh lệch giữa giá mua và bán USD trên thị trường tự do tiếp tục được duy trì ở mức cao là 60 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm 6 đồng xuống 23.134 đồng/USD. Riêng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi như Vietcombank vẫn giữ nguyên giá giao dịch USD là 22.950 - 23.160 đồng/USD; Eximbank duy trì ở mức 22.970 - 23.150 đồng/USD...