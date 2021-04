Giá USD hôm nay 13.4.2021: Đô la 'chợ đen' lao dốc

Sáng 13.4, giá USD trên thị trường tự do quay đầu đi xuống khi giá mua vào còn 23.640 đồng/USD và bán ra 23.760 đồng/USD. So với hôm qua, giá USD chợ đen đã giảm mạnh 120 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra. Điều này lại kéo chênh lệch giữa giá mua và bán lên cao hơn với mức 120 đồng thay vì 50 đồng như ngày đầu tuần.

Tương tự, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm 4 đồng so với ngày đầu tuần, xuống còn 23.214 đồng/USD. Còn tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá có diễn biến trái chiều như Vietcombank tăng lại 5 đồng với giá mua vào lên 22.950 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD; Eximbank giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 22.950 đồng/USD và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, còn 23.150 đồng/USD...

Tỷ giá USD /VND từ đầu năm 2021 tới nay tương đối ổn định, dao động trong vùng giá 23.000 - 23.100. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào tiếp tục kéo tỷ giá giảm, trong khi thời gian qua việc chỉ số USD-Index liên tục tăng cũng phần nào tạo áp lực tăng cho tỷ giá, song các chuyên gia cho rằng điều đó chỉ mang tính chất ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index sáng 13.4 đứng ở mức 92,18 điểm, giảm 0,06 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá USD đang giao dịch gần mức thấp nhất của 2 tuần trở lại đây do sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ ở mức 1,65%, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong hơn một năm là 1,77% được lập vào cuối tháng 3. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiếp tục khẳng định rằng áp lực giá trong ngắn hạn sẽ chỉ là tạm thời và các chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ vẫn được giữ nguyên.