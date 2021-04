Giá USD ngày 7.4.2021: Trượt nhanh trên thị trường tự do

Sáng 7.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 8 đồng so với hôm qua, xuống còn 23.229 đồng/USD. Còn tại các ngân hàng thương mại, giá USD hầu như đứng yên như Vietcombank vẫn giữ giá mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD; Eximbank đứng ở mức 22.990 đồng/USD và bán ra là 23.170 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc, xuống còn giá mua vào là 23.770 đồng/USD và bán ra 23.850 đồng/USD. So với hôm qua, đô la "chợ đen" đã giảm 50 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra. Tổng cộng chỉ sau 2 phiên, giá USD thị trường tự do đã bốc hơi hơn 100 đồng.