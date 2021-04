Giá USD hôm nay 3.4.2021: Thị trường 'chợ đen' tăng giá

Ngày 3.4, giá USD tự do tăng khoảng 70 - 90 đồng/USD so với ngày 2.4, mua vào lên 23.820 đồng/USD và bán ra 23.850 đồng/USD. Biến động của giá USD những ngày gần đây bất thường với những "bước nhảy" khá rộng chứa đựng nhiều rủi ro. Hiện tượng làm giá trên thị trường USD tự do khi nguồn cung USD dồi dào, trong khi nhu cầu du lịch , tích lũy... rất ít. Thế nhưng đồng bạc xanh “chợ đen” đang cao hơn giá trong các ngân hàng từ 700 - 900 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 22.950 - 22.980 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD.