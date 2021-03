Giá USD hôm nay 30.3.2021: Thị trường tự do tiếp tục tăng cao

Sáng 30.3, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với ngày hôm trước. Giá mua tăng 10 đồng lên 23.980 đồng/USD và giá bán ra cộng thêm 10 đồng, lên 24.050 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD ở thị trường tự do vẫn duy trì ở mức cao là 70 đồng thay vì chỉ 50 đồng như cuối tuần qua. Hiện giá đô la "chợ đen" cao hơn nhiều so với giá của các ngân hàng thương mại, chênh lệch 890 đồng/USD.