Giá USD hôm nay 23.3.2021: Tiếp tục 'neo' trên 24.000 đồng

Sáng 23.3, giá USD trên thị trường tự do đứng yên ở mức mua vào là 23.950 đồng/USD và giảm nhẹ 20 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.020 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán giảm nhẹ còn 70 đồng/USD thay vì mức 90 đồng/USD như ngày đầu tuần. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.197 đồng/USD, giảm 7 đồng so với ngày đầu tuần. Nhưng tại các ngân hàng thương mại, USD biến động trái chiều. Vietcombank tăng thêm 5 đồng so với ngày hôm trước, lên giá mua vào là 22.960 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD; Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD...