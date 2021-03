Giá USD hôm nay 17.3.2021: Sụt giảm và rời xa mức 24.000 đồng

Sáng 17.3, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục đi xuống. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM công bố giá mua vào 23.870 đồng/USD và bán ra 23.950 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước. Điều này lại kéo chênh lệch giữa giá mua và bán tăng thêm 10 đồng, lên 80 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 23.204 đồng/USD. Còn một số ngân hàng thương mại giảm nhẹ tỷ giá vào đầu ngày như Vietcombank giảm 50 đồng, xuống giá mua vào 22.955 đồng/USD và bán ra 23.165 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng ở giá mua vào, còn 22.960 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra 23.160 đồng/USD... Nguồn cung ngoại tệ tại Việt Nam vẫn khá dồi dào khi cả nước trong 2 tháng đầu năm tiếp tục xuất siêu 1,64 tỉ USD.

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index tiếp tục nhích lên 91,92 điểm, tăng 0,07 điểm so với ngày hôm trước. Đồng euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1904; đồng bảng Anh so với USD tăng 0,12% lên 1,3884. Đồng USD có xu hướng tăng so với yen Nhật, nhưng giảm so với đồng euro và bảng Anh.