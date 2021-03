Giá USD hôm nay 24.3.2021: Thị trường tự do bật tăng lên sát 24.100 đồng

Sáng 24.3, giá USD trên thị trường tự do nhảy vọt lên mức cao mới. Ở chiều mua vào, giá lên 23.980 đồng/USD, tăng 30 đồng so với ngày hôm trước và bán ra 24.080 đồng/USD, tăng thêm 60 đồng. Đây là mức nhảy vọt cao nhất của USD trong vòng 6 tháng qua tại Việt Nam. Giá bán ra tăng mạnh hơn khiến chênh lệch giữa chiều mua và bán của đô la "tự do" lại tăng lên 100 đồng/USD thay vì chỉ ở mức 70 đồng/USD như ngày hôm trước.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.206 đồng/USD, tăng 9 đồng so với ngày hôm trước. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên tỷ giá mua vào là 22.960 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD. Tuy nhiên, ngân hàng Eximbank tăng mạnh 110 đồng so với ngày hôm trước, lên giá mua vào là 23.080 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đứng ở mức 92,37 điểm, tăng 0,57 điểm so với ngày hôm trước. Theo Reuters, giá USD vượt qua mức cao nhất trong hai tuần, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội rằng lạm phát sẽ không vượt ra khỏi kiểm soát. Lợi suất trái phiếu Mỹ đã giảm trở lại xuống mức 1,624% vào ngày 23.3. Trong khi đó, chỉ số USD-Index đã tăng khoảng 2,4% từ đầu năm 2021 cho đến nay khi các nhà đầu tư có tâm lý thận trọng hơn khi đại dịch Covid-19 ở châu Âu đang lây lan trở lại. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hầu hết các khu vực trên toàn cầu đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm mới Covid-19 do các biến thể dễ lây nhiễm tiếp tục lây lan. Đức đang gia hạn lệnh phong tỏa cho đến ngày 18.4, trong khi gần 1/3 nước Pháp bắt đầu bước vào đợt phong tỏa kéo dài 1 tháng, đến gần cuối tháng 4...