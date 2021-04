Giá USD hôm nay 14.4.2021: 'Bốc hơi' hơn 200 đồng trong 3 ngày liên tiếp

Sáng nay (14.4), giá USD trên thị trường tiếp tục đi xuống với mức mua vào còn 23.580 đồng/USD và bán ra 23.680 đồng/USD. Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm 60 đồng ở chiều bán ra và giảm 80 đồng ở chiều mua so với ngày hôm trước, đưa mức chênh lệch giữa mua và bán giảm xuống còn 100 đồng thay vì 120 đồng. Như vậy chỉ trong 3 ngày đầu tuần liên tiếp, giá USD tự do đã "bốc hơi" tổng cộng 210 đồng ở chiều mua vào và sụt 140 đồng ở chiều bán ra. Đây là mức giảm khá mạnh kể từ đầu năm đến nay trên thị trường này.

Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 3 đồng so với ngày hôm trước, lên 23.217 đồng/USD. Còn ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD. Riêng Eximbank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 22.970 đồng/USD và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.160 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đi xuống còn 91,77 điểm, giảm 0,41 điểm so với ngày hôm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ vừa được công bố tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Reuters, giá USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 3. Tuy nhiên, sự gia tăng này dự kiến sẽ không làm thay đổi cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ lãi suất ở mức đáy trong nhiều năm tới.