Giá USD hôm nay 14.8.2021: Đô la tự do giảm mạnh

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,54 điểm, xuống còn 92,53 điểm. Một báo cáo từ Đại học Michigan (Mỹ) khiến sự lạc quan phần nào giảm bởi chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ giảm còn 70,2 điểm, thấp nhất một thập kỷ, cho thấy ảnh hưởng từ biến thể Delta. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng xuống 70,2, giảm so với mức 81,2 của tháng 7, thấp hơn mức dự báo không thay đổi. Thêm vào đó chỉ số điều kiện hiện tại xuống mức 77,9, giảm so với mức của tháng 7 là 84,5. Chỉ số kỳ vọng xuống 65,2, giảm so với lần đọc trước đó là 79. Báo cáo cũng lưu ý người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao. Kỳ vọng lạm phát một năm là 4,6%, giảm so với mức 4,7% của tháng 7.