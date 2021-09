Giá USD hôm nay 14.9.2021: Đô la tự do tăng

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tuần vừa qua, bộ phận Phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết tỷ giá USD niêm yết ở các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm nhẹ 10 đồng ở cả 2 chiều, mua - bán ở mức 22.640 - 22.870 đồng/USD. Mặt khác, diễn biến trên thị trường tự do có chút khác biệt, một phần do chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng lên gần 8 triệu đồng trong tuần qua khi giá vàng trong nước không điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá vàng thế giới. Theo đó, tỷ giá tự do tăng mạnh 130 đồng ở chiều mua vào và 50 đồng/USD ở chiều bán ra, kết tuần ở mức 23.080 - 23.150 đồng/USD. SSI Research nhận định Chính phủ đang từng bước mở cửa dần lại nền kinh tế và khôi phục hoạt động sản xuất, do vậy kỳ vọng cán cân thương mại sẽ được cải thiện vào giai đoạn cuối năm.