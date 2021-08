Giá USD hôm nay 15.8.2021: Trượt dốc cả tuần

Cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước chốt tỷ giá trung tâm ở mức 23.145 đồng/USD. So với cuối tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 22 đồng. Đồng USD ở một số ngân hàng thương mại cũng đi xuống như Vietcombank giảm 100 đồng ở cả hai chiều mua và bán, xuống giá mua vào còn 22.700 đồng/USD và bán ra 22.930 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 100 đồng đưa giá mua vào xuống 22.730 đồng/USD và bán ra 22.910 đồng/USD… Tương tự, đồng bạc xanh tự do giảm mạnh 120 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống còn 23.070 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD.

Giá euro trong suốt tuần này cũng sụt giảm như Vietcombank mua vào là 26.127 đồng/euro và bán ra 27.486 đồng/euro, giảm 288 đồng ở chiều mua vào và giảm 233 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua vào 26.497 đồng/euro và bán ra 27.030 đồng/euro, giảm 327 đồng ở chiều mua vào và giảm 320 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua... Còn giá euro tự do giảm 350 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống còn 26.900 đồng/euro và bán ra 27.000 đồng/euro.

Công ty chứng khoán VCBS nhận định thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn đang dồi dào, lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp cũng là những căn cứ để thị trường tài chính khá ổn định. Theo đó, VCBS dự báo tiền đồng sẽ có xu hướng mạnh lên so với đồng USD với mức biến động không quá 2% trong năm nay. Bên cạnh đó, VCBS cũng cho rằng Ngân hàng Nhà nước bằng các biện pháp đối thoại và làm việc song phương có thể thu xếp để đưa Việt Nam tránh khỏi các rủi ro liên quan đến các cáo buộc thao túng tền tệ. Và khi các nỗ lực làm việc song phương với Mỹ đã cho thấy hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục có những điều chỉnh hợp lý đối với tỷ giá.