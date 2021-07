Giá USD hôm nay 1.7.2021: Các ngoại tệ đồng loạt giảm

Ngày 1.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm 10 đồng/USD, Vietcombank mua đồng bạc xanh còn 22.880 - 22.910 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD; Eximbank mua USD còn 22.910 - 22.990 đồng/USD và bán ra 23.090 đồng/USD… Các ngân hàng giao dịch USD trên thị trường liên ngân hàng hết ngày 30.6 giảm 11 đồng/USD, xuống còn 23.011 đồng/USD. Ngược lại, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 4 đồng/USD, lên 23.182 đồng/USD vào sáng 1.7.

Trên thị trường tự do, giá USD giảm 5 đồng, xuống còn 23.330 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra còn 23.385 đồng/USD. Giá đồng bạc xanh liên tục giữ mức cao và chưa có dấu hiệu nào giảm mạnh khi giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khá cao, lên 7,7 triệu đồng/lượng.

Giá các ngoại tệ khác giảm mạnh, tại Vietcombank giá đô la Úc giảm 77 đồng, mua vào còn 16.788 - 16.857 đồng và bán ra 17.489 đồng; euro giảm 130 đồng, xuống còn 26.438 - 26.705 đồng ở chiều mua vào và bán ra 27.820 đồng; France Thuỵ Sĩ giảm 132 đồng, mua vào còn 24.239 - 24.484 đồng và bán ra 25.252 đồng; bảng Anh giảm 100 đồng, xuống còn 30.976 - 31.289 đồng ở chiều mua vào và bán ra 32.270 đồng…

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng mạnh trở lại so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 92,4 điểm. Thông tin kinh tế của Mỹ vừa công bố đã hỗ trợ USD tăng giá. Trong tháng 5, Mỹ tạo ra thêm 692.000 việc làm mới ở lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn mức 886.000 việc làm của tháng 4 song vẫn cao hơn nhiều so với mức 555.000 dự báo. Tiếp theo, số nhà chờ bán tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh 8% sau khi suy giảm 4,4% ở tháng 4, trái với dự báo tiếp tục giảm nhẹ 1,1%. So với cùng kỳ năm 2020, số nhà chờ bán trong tháng 5 đã tăng tới 13,1%.

Ngoài ra, thông tin về lạm phát tại khu vực châu Âu tăng cũng đáng chú ý. Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu cho biết CPI toàn phần và CPI lõi tại khu vực này lần lượt tăng 1,9% và 0,9% trong tháng 6 theo báo cáo sơ bộ, khớp với dự báo được đưa ra, cùng giảm so với mức 2% và 1% của tháng 5.