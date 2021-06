Giá USD hôm nay 30.6.2021: Đô la tự do tăng mạnh theo thế giới

Sáng 30.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng vỏn vẹn 1 đồng lên 23.178 đồng/USD. Riêng giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng so với hôm qua, xuống còn giá mua vào 22.890 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD. Nhưng Eximbank tiếp tục giữ nguyên với giá mua vào là 22.920 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD... So với cuối năm 2020, giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện đã giảm từ 80 - 90 đồng/USD, tương đương gần 0,04%.