Giá USD hôm nay 17.5.2021: Thị trường tự do bật tăng

Sáng 17.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.160 đồng/USD, giảm 16 đồng so với cuối tuần qua. Còn tại Vietcombank, giá USD được giữ nguyên ở mức mua vào 22.920 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD; Eximbank cũng tiếp tục mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.130 đồng/USD... Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do bật tăng trở lại, mua vào 23.280 đồng/USD và bán ra 23.340 đồng/USD, tăng 40 đồng so với ngày cuối tuần. Giá USD tự do tăng trở lại trong khi ngân hàng không thay đổi khiến chênh lệch giá giữa thị trường này và các ngân hàng thương mại tăng lên 200 đồng/USD thay vì mức 150 đồng/USD vào cuối tuần qua.