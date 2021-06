Giá USD hôm nay 17.6.2021: Tăng mạnh khi Mỹ dự kiến tăng lãi suất

Ngày 17.6, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 23.114 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại chưa có thay đổi gì trong tỷ giá USD , Vietcombank mua vào 22.820 đồng/USD và bán ra 23.050 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.850 - 22.870 đồng/USD và bán ra 23.030 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá USD tăng nhẹ 10 đồng, mua vào lên 23.055 đồng/USD và bán ra 23.125 đồng/USD.

Giá USD tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index từ 90,6 điểm lên 91,4 điểm sau khi nội dung cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) được công bố. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên chính sách tiền tệ, lãi suất vẫn ở mức 0 - 0,25%/năm. Tuy nhiên, một số thành viên FOMC cho rằng đang có xu hướng tăng lãi suất sớm hơn so với dự kiến hồi đầu năm. 13 trong số 18 quan chức hiện thấy lãi suất tăng vào cuối năm 2023, tăng so với 7 người trong cuộc họp tháng 3.

Nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh hơn và đại dịch Covid-19 đang suy thoái đã thúc đẩy sự chuyển đổi của nhiều thành viên FOMC ủng hộ việc tăng lãi suất vào năm 2023. Về mặt lạm phát, Fed cho biết giá cả đang tăng nhưng vẫn không ở mức có vấn đề. Fed dự báo lạm phát vào năm 2021 ở mức 3,4% hằng năm, tăng đầy đủ 1% so với mức 2,4% dự báo hồi đầu năm nay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có buổi phát biểu tại cuộc họp báo cho rằng các quan chức sẽ bắt đầu thảo luận về việc giảm bớt việc mua trái phiếu được sử dụng để hỗ trợ thị trường tài chính và nền kinh tế trong thời kỳ đại dịch. Họ cũng đưa ra các dự báo cho thấy sẽ có hai đợt tăng lãi suất vào cuối năm 2023 (sớm hơn nhiều người nghĩ) và đã nâng cấp ước tính về lạm phát trong ba năm tới. Nền kinh tế rõ ràng đã đạt được tiến bộ.

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ cũng bán tháo theo tuyên bố của FOMC. Cụ thể chỉ số Dow Jones giảm 265,66 điểm, tương đương 0,77%, xuống 34.033,67 điểm; S&P 500 giảm 22,89 điểm, tương đương 0,54%, xuống 4.223,7 điểm; Nasdaq giảm 33,17 điểm, tương đương 0,24%, xuống 14.039,68 điểm.