Giá USD hôm nay 18.11.2020: Tiếp tục sụt giảm khi Covid-19 lan rộng

Sáng 18.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.164 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày hôm trước. Riêng Vietcombank tăng giá USD thêm 10 đồng lên 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá giao dịch là 23.060 - 23.250 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index vẫn đi xuống còn 92,45 điểm. Theo Reuters, tỷ giá USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trước bối cảnh lạc quan về việc phát triển vắc-xin Covid-19. Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Quốc hội Mỹ tuyên bố sẵn sàng thực hiện các hành động để giảm bớt thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra. Đồng euro, bảng Anh, franc Thụy Sĩ và yên Nhật đều tăng so với đồng bạc xanh; đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đạt mức cao nhất so với USD kể từ tháng 6.2018 nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của nước này.