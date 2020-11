Giá USD hôm nay 10.11.2020: Tăng nhanh trên thị trường tự do

Sáng 10.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.182 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá hầu như không thay đổi như Vietcombank vẫn duy trì giá giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua, lên 23.200 - 23.280 đồng/USD.