Giá USD hôm nay 18.7.2021: Tăng giảm trái chiều tại thị trường trong nước

Sáng 18.7, tỷ giá trung tâm cuối tuần do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.192 đồng/USD, giảm 9 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá USD tại một số ngân hàng thương mại trong tuần đều tăng. Chẳng hạn ngân hàng Vietcombank cộng thêm 10 đồng lên giá mua vào 22.880 đồng USD và bán ra 23.110 đồng/USD sau một tuần; Eximbank cũng tăng 10 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào lên 22.910 đồng/USD và bán ra 23.090 đồng/USD...