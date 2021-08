Giá USD hôm nay 18.8.2021: Đô la tự do đi xuống

Sáng 18.8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.164 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Giá US D tại ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, đưa giá mua vào xuống 22.700 đồng/USD và bán ra 22.930 đồng/USD. Riêng Eximbank giữ nguyên giá mua vào 22.740 đồng/USD và bán ra 22.920 đồng/USD… Còn trên thị trường tự do, đồng bạc xanh cũng giảm 20 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua xuống còn 23.050 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.170 đồng/USD.