Giá USD hôm nay 20.12.2020: Tăng trên thị trường tự do

Cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.138 đồng/USD, giảm 8 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đi ngang trong tuần qua như Vietcombank vẫn giao dịch 23.010 - 23.220 đồng/USD. Riêng Eximbank giảm 20 đồng xuống còn 23.020 - 23.200 đồng/USD… Nhưng trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 20 đồng sau một tuần, lên 23.240 - 23.260 đồng/USD.

Ngược lại, đồng euro tăng mạnh và vượt mức 29.000 đồng/euro. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá euro là 27.636 - 29.045 đồng/euro, tăng 260 - 272 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank giao dịch ở mức 28.019 - 28.542, tăng thêm 182 - 185 đồng so với cuối tuần trước... Trên thị trường tự do, giá euro cũng cộng thêm 340 đồng sau một tuần, lên 28.300 - 28.400 đồng/euro, tăng 340 đồng.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index chốt cuối tuần ở mức 89,93 điểm, giảm 1,04 điểm so với cuối tuần trước. Giá USD đã ghi nhận mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Mỹ và nhiều quốc gia liên tiếp đưa ra nhiều gói hỗ trợ kinh tế do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 . Thậm chí Citibank dự đoán USD có thể mất giá tới 20% trong năm 2021 khi vắc xin được phân phối rộng rãi.