Giá USD hôm nay 20.7.2021: Đô la tự do sụt giảm dù thế giới tăng

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index lên 92,84 điểm, tăng 0,13 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng so với đa số các đồng tiền chủ chốt, nhưng đã giảm mạnh so với đồng yen Nhật và franc Thụy Sĩ, vốn đều là các loại tiền tệ an toàn. 3 đồng tiền này cũng được củng cố khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng là 1,176%.