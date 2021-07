Giá USD hôm nay 21.7.2021: Duy trì đà tăng trên thế giới

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index nhảy vọt 93 điểm, tăng 0,16 điểm so với hôm qua. Đà tăng của đồng bạc xanh đang kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay và có thể chưa dừng lại. Phát biểu trên Reuters, ông Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường của Cambridge Global Payments tại Toronto, cho rằng sự thay đổi về kỳ vọng tăng trưởng kinh tế đang làm suy yếu dòng vốn từ Mỹ, đồng thời tăng sức hấp dẫn của các khoản đầu tư bằng đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, đồng USD có xu hướng tăng còn do lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng ở dưới 1,20% do những bất ổn do dịch Covid-19 gây ra.