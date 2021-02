Giá USD hôm nay 22.2.2021: Nhảy vọt trên 'chợ đen' lên sát 24.000 đồng

Sáng 22.2, trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh. Hiện đồng bạc xanh được mua vào 23.850 đồng/USD, tăng thêm 20 đồng và bán ra 23.950 đồng/USD, tăng 60 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD tăng mạnh đã đẩy chênh lệch giữa mua và bán lên cao hơn nhiều, đến 100 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index hiện ở mức 90,28 điểm, giảm 0,05 điểm so với cuối tuần qua. Ngược lại, tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,2122 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,4038.