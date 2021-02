Giá USD hôm nay 17.2.2021: Tăng sốc trên thị trường tự do

Sáng 17.2, các ngân hàng trong nước đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.122 đồng/USD, giảm 15 đồng so với trước kỳ nghỉ Tết. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên như trước Tết là 22.880 - 23.090 đồng/USD. Eximbank tăng thêm 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.880 - 23.090 đồng/USD... Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng mạnh lên 23.680 - 23.760 đồng/USD. So với trước Tết, USD "chợ đen" đã nhảy vọt 100 đồng ở chiều mua vào và tăng 80 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá USD ngoài tự do với các ngân hàng thương mại lên mức cao là 590 đồng/USD.