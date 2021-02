Giá USD hôm nay 8.2.2021: Nhảy vọt trên thị trường tự do

Sáng nay (8.2), giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh so với cuối tuần qua. Một số điểm đổi ngoại tệ tại TP.HCM sáng đầu ngày giao dịch ở mức 23.570 - 23.630 đồng/USD, tăng thêm 70 đồng ở chiều mua vào và tăng 60 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán cũng ở mức cao là 60 đồng/USD. Đại diện một điểm thu đổi ngoại tệ cho biết đồng bạc xanh tăng giá khi nhu cầu đi lên vào những ngày giáp tết.

Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục đi xuống, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua, còn 23.149 đồng/USD. Nhưng giá USD tại các ngân hàng biến động trái chiều. Chẳng hạn Vietcombank đứng yên ở mức 22.880 - 23.090 đồng/USD nhưng Eximbank nâng giá mua USD thêm 170 đồng lên 23.080 đồng/USD và tăng 160 đồng ở chiều bán ra, lên 23.270 đồng/USD...

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 91,08 điểm, cộng 0,07 điểm so với cuối tuần qua. Thị trường ngoại hối tuần này có thể bị tác động bởi một số thông tin kinh tế như chính sách chi tiết từ dự luật cứu trợ Covid-19 của Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự đoán dự luật cuối cùng có thể được Quốc hội thông qua trước ngày 14.3, thời điểm các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung trong thời kỳ đại dịch hết hạn. Bên cạnh đó, số liệu CPI của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 10.2 và giới quan sát kỳ vọng lạm phát có thể tăng mạnh và kéo dài hơn so với dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng thời trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đưa ra bình luận về thị trường lao động Mỹ tại một hội thảo trực tuyến do Câu lạc bộ Kinh tế New York tổ chức. Ngoài số liệu lạm phát, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng là một chỉ số đáng quan tâm. Đồng USD đang được xem như một trong những tài sản an toàn khi thị trường tài chính có biến động.