Giá USD hôm nay 4.2.2021: Đồng bạc xanh tự do biến động bất thường

Giá USD tự do đang ngày càng cao hơn ngân hàng, lên đến 500 đồng/USD. Vietcombank mua vào còn 22.910 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD.

Việc nắm giữ USD của các ngân hàng thời điểm này không mấy tốt khi lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh, cũng như doanh số giao dịch cao. Các ngân hàng có nhu cầu tiền đồng để đáp ứng thanh khoản. Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng ngày 2.2 tăng 0,5 – 1%/năm tùy theo kỳ hạn, kỳ hạn qua đêm lên 1,68%/năm với doanh số giao dịch tăng lên 93.917 tỉ đồng; 1 tuần lên 1,27%/năm với doanh số 2.930 tỉ đồng, 1 tháng lên 2,09%/năm với doanh số 2.490 tỉ đồng… Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD, còn 23.144 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng nhẹ, chỉ số USD-Index tăng 0,04 điểm, lên 91,11 điểm. Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết ngân sách, một bước chính để đảng Dân chủ ở Thượng viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỉ USD bất chấp sự phản đối của đảng Cộng hòa. Hơn nữa, USD tăng giá còn nhờ những đồng tiền khác giảm. Giá euro giảm khi số liệu về tổng sản phẩm quốc nội khu vực quý 4/2020 gây thất vọng do giảm 0,7% so với quý 3. Nhiều dự báo GDP quý 1/2021 sẽ giảm trầm trọng hơn khi hoạt động sản xuất ngưng trệ do dịch Covid-19