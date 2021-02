Giá USD hôm nay 3.2.2021: 'Chợ đen' lại tăng vọt

Sáng 3.2, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.145 đồng/USD, giảm 7 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, đồng USD tiếp tục sụt giảm như Vietcombank giảm 10 đồng còn 22.910 - 23.120 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng còn 22.930 - 23.110 đồng/USD... Ngược lại, trên thị trường tự do, giá USD tăng khá mạnh. Giá mua vào thêm 20 đồng so với ngày hôm trước, lên 23.560 đồng/USD và thêm 80 đồng ở chiều bán ra, lên 23.640 đồng/USD. Điều này kéo giãn mức chênh lệch giữa giá mua và bán lên 80 đồng/USD.