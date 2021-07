Giá USD hôm nay 22.7.2021: Đô giảm, các ngoại tệ khác tăng

Ngày 22.7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng tỷ giá trung tâm thêm 4 đồng/USD, lên 23.215 đồng/USD, đây là ngày thứ 4 liên tiếp tỷ giá trung tâm tăng. Ngược lại, Vietcombank giảm giá 10 đồng mỗi USD , mua vào còn 22.890 - 22.920 đồng/USD và bán ra 23.210 đồng/USD. Eximbank giữ giá mua USD ở mức cao hơn, lên 22.920 - 22.940 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD. Giá USD tự do tăng nhẹ 5 đồng/USD, mua vào lên 23.185 đồng/USD và bán ra 23.225 đồng/USD.

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh. Chẳng hạn tại Vietcombank, đô la Canada tăng 134 đồng, lên 17.848 -18.028 đồng ở chiều mua vào và bán ra 18.593 đồng; france Thụy Sĩ tăng 86 đồng, mua vào lên 24.453 - 24.700 đồng; bảng Anh tăng 143 đồng, mua vào lên 30.745 - 31.055 đồng và bán ra 32.029 đồng… Nguyên nhân dẫn đến giá các ngoại tệ trong ngân hàng tăng do USD trên thị trường quốc tế sụt giảm, chỉ số USD-Index giảm từ mức cao 93,2 điểm xuống 92,79 điểm.

Theo báo cáo điều hành chính sách tiền tệ trong 6 tháng đầu năm vừa công bố, NHNN cho biết tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, công bố tỷ giá trung tâm biến động hằng ngày, phù hợp diễn biến thị trường trong và ngoài nước, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, hạn chế đầu cơ, găm giữ ngoại tệ và giúp hấp thu các cú sốc đến nền kinh tế.

Từ đầu năm 2021, NHNN ngừng mua ngoại tệ giao ngay, bắt đầu áp dụng mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang; giảm tuần suất can thiệp; theo đó tạo điều kiện để tỷ giá diễn biến linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện thị trường trong khi vẫn giúp hấp thu nguồn cung ngoại tệ dồi dào trên thị trường, đảm bảo thị trường ngoại tệ vận hành thông suốt. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ giá USD /VND liên ngân hàng diễn biến linh hoạt, khoảng 22.940 - 23.100 đồng/USD; thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Tính đến cuối tháng 6, tỷ giá trung tâm ở mức 23.178 đồng/USD, tăng 0,2% so cuối năm ngoái; tỷ giá bình quân giao dịch trên thị trường liên ngân hàng quanh mức 23.025 đồng/USD, giảm 0,28% so cuối năm ngoái, tỷ giá Vietcombank ở mức 22.920 - 23.120 đồng/USD giảm 0,41- 0,5% so cuối năm 2020.

Những tháng cuối năm, NHNN sẽ điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn thị trường, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; tiếp tục làm việc tích cực với chính quyền Mỹ để gia tăng chia sẻ thông tin, sự hiểu biết giữa 2 bên trong các vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm; tăng dự trữ ngoại hối khi điều kiện thị trường thuận lợi.