Giá USD hôm nay 22.8.2021: Trong nước giảm mạnh bất chấp thế giới tăng

Ngày 22.8, Ngân hàng Nhà nước chốt tỷ giá trung tâm cuối tuần ở mức 23.166 đồng/USD, tăng 11 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống trong tuần như Vietcombank giảm 50 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 22.685 đồng/USD và giảm 150 đồng ở chiều bán ra, còn 22.915 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua USD xuống 22.720 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD… Giá đô la tự do cuối tuần được mua vào 23.040 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD. So với cuối tuần qua, USD tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra.