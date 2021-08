Giá USD hôm nay 23.8.2021: Đô la ngân hàng và tự do cùng tăng

Ngày 23.8, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 11 đồng, lên 23.177 đồng/USD. Ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào lên 22.695 - 22.725 đồng/USD và bán ra 22.925 đồng/USD; Eximbank mua vào với giá 22.720 - 22.740 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD… Tỷ giá tự do tăng 10 đồng/USD, mua vào lên 23.050 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD.

Giá USD trong nước có xu hướng tăng lên khi cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8 đã thâm hụt 1,36 tỉ USD, nâng mức thâm hụt từ đầu năm đến nay 3,88 tỉ USD. Xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8 có tổng trị giá hàng hóa đạt 11,37 tỉ USD, giảm 24,2% so với kỳ 2 tháng 7, tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15.8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 197,7 tỉ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu kỳ 1 tháng 8 đạt 12,73 tỉ USD, giảm 11,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15.8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 201,58 tỉ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2020.