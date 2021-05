Giá USD hôm nay 25.5.2021: Trong nước tăng bất chấp thế giới lao dốc

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống khi chỉ số USD-Index chỉ còn 89,78 điểm, giảm 0,25 điểm so với ngày hôm qua. Giá USD đã rơi xuống gần mức thấp nhất trong 3 tháng khi tâm lý tích cực về tình hình phục hồi kinh tế toàn cầu đang tiếp tục thúc đẩy các đồng tiền rủi ro hơn. Tại châu Âu, thị trường chứng khoán cũng đã chứng kiến mức cao kỷ lục. Ngược lại, đồng euro đang là một trong những tiền tệ tăng giá mạnh nhất so với USD. Cụ thể, đồng tiền chung châu Âu đã tăng khoảng 4% so với đồng bạc xanh trong 3 tháng qua. Ông Jun Arachi, Chiến lược gia tiền tệ tại Rakuten Securities, nhận định với Reuters rằng mặc dù Mỹ đã dẫn đầu trong việc mở cửa nền kinh tế trở lại trong quý 1/2021, nhưng châu Âu đang bắt kịp và có nhiều cơ hội để cải thiện hơn nữa. Do đó đồng euro nhận được nhiều hỗ trợ.