Giá USD hôm nay 26.12.2020: ‘Chợ đen’ tăng mua vào

Với mức tăng 10 đồng/USD vào sáng ngày 26.12, giá đồng bạc xanh tự do mua vào lên 23.260 đồng/USD, trong khi giá mua giữ ở mức 23.290 đồng/USD. USD tự do cao hơn ngân hàng 70 – 280 đồng/USD, khi Vietcombank mua vào với giá 23.010 đồng/USD và bán ra 23.220 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, USD giảm giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,11 điểm, xuống còn 90,23 điểm. Đồng USD đang chịu ảnh hưởng từ những diễn biến mới của dịch Covid-19. Người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho hay biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được tìm thấy ở 8 quốc gia châu Âu, đồng thời khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng vệ. Các chuyên gia cảnh báo rằng chủng vi rút mới khiến việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 trở nên khó khăn hơn. Sự xuất hiện biến thể mới với tốc độ lây nhiễm cao hơn so với chủng gốc đang là thách thức lớn trong cuộc đua kiểm soát dịch bệnh.