Giá USD hôm nay 26.7.2021: Đi ngang 'ngóng' thông tin kinh tế quý 2

Giá USD thế giới sáng đầu tuần vẫn giậm chân tại chỗ khi chỉ số USD-Index cũng đứng yên ở mức 92,89 điểm. Trong tuần qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng vọt do nhiều nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ngụ ở các loại tài sản có độ an toàn cao, trong đó có đồng bạc xanh, khi mà số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trên toàn cầu, với biến thể Delta đe đọa khả năng mở cửa lại nền kinh tế. Số ca tử vong tại Mỹ do Covid-19 ở mức 239 người mỗi ngày trong tuần qua, cao hơn gần 48% so với tuần trước. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh còn tăng giá khi các thị trường chứng khoán và thị trường tiền số biến động mạnh.