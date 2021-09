Giá USD hôm nay 26.9.2021: Đồng bạc xanh tự do giảm mạnh trong tuần

Ngày 26.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần là 23.134 đồng/USD, tăng 15 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại trong tuần, giá USD tại Vietcombank giảm 10 đồng, đưa giá mua vào còn 22.630 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD. Riêng Eximbank giữ nguyên giá mua vào 22.670 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD như cuối tuần qua... Giá USD tự do cuối tuần cũng đi xuống khi còn mua vào 23.000 đồng/USD và bán ra 23.130 đồng/USD. Như vậy sau một tuần, đồng bạc xanh tự do đã giảm 60 đồng ở chiều mua vào và giảm 100 đồng ở chiều bán ra.

Giá euro cũng đi xuống trong tuần này. Ngân hàng Vietcombank mua vào 26.044 đồng/euro và bán ra 27.400 đồng/euro, giảm 74 - 77 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng giảm 50 đồng còn mua vào 26.422 đồng/euro và bán ra 26.955 đồng/euro... Giá euro thị trường tự do cũng giảm 180 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống còn 26.850 đồng/euro và bán ra 26.950 đồng/euro.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index tăng lên 93,29 điểm, cộng 0,68 điểm so với cuối tuần qua. Trong tuần, thị trường tài chính quốc tế chao đảo với sự kiện tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Nhưng sau đó, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục bơm 120 tỉ nhân dân tệ (khoảng 18,6 tỉ USD) đã phần nào xoa dịu nỗi lo này. Điều này thể hiện các cơ quan quản lý Trung Quốc muốn tránh lây lan rủi ro từ cuộc khủng hoảng nợ tại Evergrande.

Giá USD cũng hồi phục trở lại sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết có khả năng cơ quan này sẽ bắt đầu giảm nhịp độ mua trái phiếu ngay từ tháng 11 và báo hiệu việc nâng lãi suất có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Tương tự, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng cho hay có hai trong số các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu cho việc sớm chấm dứt việc mua trái phiếu chính phủ đã áp dụng trong suốt thời kỳ đại dịch. Việc này cũng đẩy đồng bảng Anh đi xuống...