Giá USD hôm nay 27.2.2021: Tự do tiếp tục tăng mạnh

Giá USD tự do tăng 50 – 70 đồng, mua vào lên 23.915 đồng và bán ra 23.985 đồng. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước lên đến mức kỷ lục 6 - 8 triệu đồng/lượng đã đẩy USD tự do tăng mạnh. Các ngân hàng đóng cửa tuần với mức giá thấp, Vietcombank mua vào 22.890 – 22.920 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD. Giá USD tự do cao hơn ngân hàng từ 880 – 1.000 đồng/USD, đây là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay, khá rủi ro cho người mua đô la vào thời điểm này.

Trên thị trường quốc tế, USD tăng giá khá mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,6 điểm, lên 90,91 điểm. Đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Bà Danielle DiMartino Booth, Giám đốc điều hành của Quill Intelligence, cho biết lợi suất tăng do kỳ vọng lạm phát cao hơn và trong khi 1,5% vẫn chưa phải là quá cao, tốc độ tăng lợi suất đã khiến các nhà đầu tư lo ngại. Vào tháng 8.2020, lợi suất 10 năm chỉ bằng 1/3 hiện nay. Cổ phiếu không "thích" điều này, vì lãi suất tăng dẫn đến định giá thấp hơn và thị trường đang chứng kiến những dấu hiệu chứng khoán suy yếu trong khi nền kinh tế sử dụng đòn bẩy quá mức. DiMartino lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ can thiệp bằng cách hạ thấp đường cong lợi suất.