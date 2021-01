Giá USD hôm nay 31.1.2021: Giảm suốt tuần

Chốt cuối tuần, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức 23.160 đồng/USD, tăng 23 đồng so với cuối tuần trước. Nhưng tại các ngân hàng thương mại, đồng USD tiếp tục đi xuống như Vietcombank giảm 20 - 25 đồng xuống còn 22.930 - 23.140 đồng/USD; Eximbank giảm từ 20 - 30 đồng xuống 22.950 - 23.130 đồng/USD... Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tăng 30 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần trước, lên 23.530 đồng/USD nhưng giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.560 đồng/USD. Việc tăng giảm trái chiều giúp chênh lệch giữa giá mua và bán của các điểm thu đổi ngoại tệ rút ngắn còn 30 đồng/USD thay vì trên 50 đồng/USD của tuần trước.