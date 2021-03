Giá USD hôm nay 3.3.2021: Thị trường tự do quay đầu giảm

Sáng 3.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố lên 23.161 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày hôm trước. Tương tự, một số ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD như Vietcombank cộng thêm 10 đồng lên 22.910 - 23.120 đồng/USD; Eximbank cộng 10 đồng lên 22.920 - 23.110 đồng/USD...

Còn giá USD trên thị trường tự do được mua vào là 23.850 đồng/USD và bán ra 23.950 đồng/USD. So với đầu ngày hôm trước, giá mua vào giảm 50 đồng và giá bán ra giảm 30 đồng. Giá bán giảm ít hơn nên chênh lệch giữa giá mua và bán được kéo rộng ra, lên 100 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index tăng lên 90,79 điểm, giảm 0,95 điểm so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD đi xuống sau khi đã tăng lên mức cao nhất một tháng. Theo Bloomberg, những lo ngại về tác động của lợi suất trái phiếu tăng cao dường như được nguôi ngoai nhờ sự ổn định của tình hình dịch bệnh gần đây cùng những cam kết sử dụng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế đến từ các ngân hàng trung ương. Chủ tịch Thomas Barkin của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond (Mỹ) đã trấn an những biến động gần đây, ông khẳng định thông điệp Ngân hàng trung ương Mỹ vẫn chưa gặp bất kỳ khó khăn gì khi lợi suất gia tăng. Còn các nhà giao dịch ngoại hối từ ngân hàng UOB cho biết "khẩu vị" rủi ro trở lại ở một mức độ nào đó khi bước vào tháng 3.

Nhưng thị trường ngoại hối diễn biến khá trái chiều - các đồng như đô la Úc, New Zealand, Canada đã tăng, trong khi các đồng tiền như euro, franc Thụy Sĩ và yen Nhật suy yếu so với USD. Các nhà phân tích cho rằng lợi suất toàn cầu sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Còn tài sản rủi ro có phục hồi bền vững hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Do đó, họ dự báo đồng bạc xanh có thể còn dư địa để tăng cao hơn khi lợi suất tăng. Ngoài ra, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD, vốn sẽ được đưa lên Thượng viện xem xét trong tuần này...